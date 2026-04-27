今月初旬にサッカー選手としての現役生活にピリオドを打ったばかりの元ウェールズ代表MFアーロン・ラムジーがフルマラソンを完走した。英『ミラー』が伝えている。1990年12月26日生まれの35歳は08-09シーズンにアーセナルに加入した。10-11シーズンにレンタル移籍を経験しながらも、18-19シーズンまで在籍して公式戦通算369試合64得点60アシストを記録。その後、ユベントス、レンジャーズ、ニース、カーディフでプレーし、25年