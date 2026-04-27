[4.26 東京都サッカートーナメント準決勝 横河武蔵野3-2国士舘大 味フィ西]準決勝で国士舘大と日本大が敗れたことで、今年度の天皇杯東京都予選、東京都サッカートーナメントの決勝は、横河武蔵野FC対クリアソン新宿に決まった。大学生が決勝に進めなかったのは、2012年度大会以来で、14年ぶりになる。「明らかに自分たちが弱かっただけ」。国士舘大で主将を務めるFW本間凜(4年=関東一高)は敗戦を素直に受け止めた。立ち上がりか