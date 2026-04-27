[4.26 東京都サッカートーナメント準決勝 クリアソン新宿1-1(PK3-2)日本大 味フィ西]攻守にみせたパフォーマンスは圧倒的だった。日本大は前半16分に右CKをファーで合わせた193cmDF白濱聡二郎(3年=C大阪U-18)が先制点を決める。さらに攻撃時はサイドで起点になる働きをみせたかと思えば、ロングスローを投げて脅威を与える。そして劣勢に回った後半もカバーリングで失点を防ぐなどチームを救った。しかし終盤耐えきれなかった