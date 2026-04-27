近年、大雨により大きな災害が起きていることを受け、山形市が新たに「内水ハザードマップ」を作成し議会に報告しました。 「内水ハザードマップ」は低い土地など雨水がたまりやすい場所を示したもので、山形県内では山形市が初めて作成したということです。 では、そもそも内水と外水の違いは何なのか。内水氾濫とはどのような災害なのか。内水氾濫で特に危険な場所はどこなのか。などなど、気象防災アドバイザ