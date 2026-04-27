○きんでん [東証Ｐ] 発行済み株式数の16.92％にあたる3350万株(金額で2237億3210万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は4月28日から6月1日まで。買い付け価格は6677円。今回取得した全株は6月30日付で消却する予定。 ○日立 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.56％にあたる1億6000万株(金額で5000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月28日から27年3月31日まで