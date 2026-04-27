―各社の好調な月次・決算相次ぐ、政府の促進策も追い風に市場規模は拡大へ― リユース各社の月次が好調だ。ハードオフコーポレーション [東証Ｐ]の3月の全店売上高は前年同月比25.6％増と急伸した。トレジャー・ファクトリー [東証Ｐ]も同11.3％増と2ケタ成長を達成。ブックオフグループホールディングス [東証Ｐ]は同6.0％増で9ヵ月連続のプラスを記録した。