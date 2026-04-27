北海道旭川市は、４月２９日に予定されていた動物園の夏の開園を、５月１日に延期することを決めました。動物園前から中継です。私は今、旭山動物園の正門前に来ています。このように張り紙もあります。ただいま休園中と書かれていて、中に入っていくことはできません。旭川市は今回の事態を受け、４月２９日に予定されていた動物園の夏の開園を、５月１日に延期することを決めました。警察の捜査に協力する中で、予定通り開園する