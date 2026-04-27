アメリカ・ニューヨークで、NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開幕するのを前に、被爆者らが現地で核兵器の廃絶を訴えました。 （掛け声） 「ノーモア・ナガサキ。ノーモア・ヒバクシャ」 核軍縮や核不拡散などについて話し合うNPT再検討会議は、日本時間の27日夜、アメリカ・ニューヨークで開幕します。 県内からは、核兵器の廃絶を願う被爆者や高校生平和大