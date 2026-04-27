4月24日、奈良県内の山中で見つかった女性の遺体。死体遺棄容疑で逮捕された男と同居していた女性だったということです。 4月24日、奈良県大淀町の山中で滋賀県大津市の池田裕美子さん（57）の遺体が見つかりました。 警察によりますと、池田さんの首と左手首には切られたような痕があり、遺体の近くから包丁が見つかったということです。司法解剖の結果、池田さんは4月20日から22日の間に死亡したとみられています。