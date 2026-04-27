4月28日（火）の近畿地方は、25℃以上の夏日の所も多くなりそうです。ただ、午後は厚い雲に覆われるでしょう。 日本海の低気圧が東に進み、夜にかけて東北付近へと進むでしょう。近畿地方には南から湿った空気が流れ込み、低気圧から連なる気圧の谷が北から近づく見込みです。このため、午前中は日ざしの届く所が多いですが、午後は厚い雲に覆われてくるでしょう。夜は北部を中心に通り雨の所がありそうです。 朝の最低気