関西空港の国際線利用者数が過去最高を記録です。 関西エアポートによりますと、2025年度の関西空港の国際線利用者数は2708万人と、前年度を約200万人上回り、開港以来、過去最高を記録しました。 また、関空を利用する外国人客の数も開港以降初めて2000万人を超え、2120万人を記録。 さらに、関空、伊丹、神戸の3空港をあわせた利用者数も5401万人と、年度として過去最高を記録したということです。 中国政府