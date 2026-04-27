愛知県・名古屋市のイオンモールで中学生が4人組にスタンガンで脅され、現金を奪われた事件で警察が少年2人を逮捕しました。名古屋市守山区に住む16歳の無職の少年と14歳の男子中学生は4月5日、「イオンモールナゴヤドーム前店」で、男子中学生（13）2人にスタンガンを押し付けるなどして軽いけがをさせ、現金約1万1500円を奪った疑いが持たれています。調べに対し16歳の少年は黙秘し、男子中学生は容疑を認めているということです