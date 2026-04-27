北海道旭川市は２７日、同市の旭山動物園の夏季営業開始を当初予定の２９日から５月１日に延期すると発表した。同園の３０歳代の男性職員が道警から、行方不明となっている妻の死体遺棄容疑で任意の事情聴取を受けており、「事態の重大性や捜査状況などを踏まえ、慎重に判断した」としている。職員は道警の事情聴取に「妻の遺体を動物園の焼却炉に遺棄した」と話しているという。道警は同園や市内にある職員の自宅などを捜索し