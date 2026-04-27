食品・飲料メーカーなどの4割以上が、ナフサ供給不安の影響を受けていることがわかりました。食料・飲料メーカーなどの企業や団体が加盟している、国民生活産業・消費者団体連合会の調査によりますと原油由来の「ナフサ」の供給不安が、「すでに事業へ影響している」と回答した企業が約44％にのぼることがわかりました。さらに、「これから3カ月以内に影響が出る」と回答した企業も30％を超えています。また調査では、約6割の企業