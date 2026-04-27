ＣＢＣで２６日に放送された「プロ野球・燃えよドラゴンズ２０２６中日―ヤクルト」（１３時２４分から１８６分間）の平均世帯視聴率が８・４％（平均個人視聴率は４・６％、以下カッコ内は平均個人視聴率）だったことが２７日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合は５回二死満塁の場面で、中日先発の高橋宏が右前適時打を放って先制。８回には細川と代打・川越に適時打が飛び出し、３―０とリー