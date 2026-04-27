Snow Manの佐久間大介が、5月12日に発売される「+act.（プラスアクト）」6月号（ワニブックス）の表紙巻頭に単独初登場。完全独占の撮り下ろしグラビアに加え、ロングインタビューも掲載される。【写真】Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』主人公ダイヤを取り巻く個性派メンバーに注目＜新カット独占解禁＞今号の撮影テーマは「目覚め」。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く姿をしなやかに表現したカットが満載だ。ロン