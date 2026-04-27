橋本愛主演の映画『祝山』より、ポスタービジュアルと予告編、あらすじが解禁。また、本編をいち早く鑑賞した原作者・加門七海からコメントも到着した。【動画】『祝山』理解不能の恐怖を描く予告原作は、数々の傑作ホラー小説を世に出してきた作家・加門七海が、自身の体験をもとに描いた同名小説。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい運命を描き、刊行以来、多くの読者に戦