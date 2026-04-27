◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日朝７時５７分発走、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象で、米３冠初戦の第１５２回ケンタッキーダービーに日本調教馬２頭が参戦する。ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーンを送り込む高柳大輔調教師＝栗東＝が、単独インタビューで歴史あるレースへの熱い思いを明かした。（取材・構成山本武志）ずっと見つめ続けてい