ロンドン・マラソンロンドン・マラソンが26日、英国・ロンドンで行われ、男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が1時間59分30秒の世界新記録で優勝した。従来の記録を1分5秒更新し、人類初の2時間切り。一方、2位に入ったユーミフ・ケジェルチャ（エチオピア）も2時間を切る1時間59分41秒と快挙を果たし、反響が冷め止まない。サウェはハーフを1時間0分29秒で通過すると、後半に驚異のペースアップ。30〜35キロを13分54秒、35