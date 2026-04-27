Ｊ２ジュビロ磐田は２７日、ＤＦ加藤大育（だいすけ、２７）に第１子（長女）が誕生したことを発表した。加藤はＪ３相模原から今月上旬に完全移籍加入。さっそく同１２日の長野戦から２試合連続で先発起用され、存在感を見せていた。だが２５日の岐阜戦はベンチから外れており、三浦文丈監督は「家庭の事情」と説明していた。パパとなった加藤はクラブを通じて「命懸けで出産という大仕事を成し遂げてくれた妻には、言葉では