タレントのマツコ・デラックスが２７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ビールを飲んだ後に思わず漏れるとされる「プハー」という声について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ビールをのどの奥に流し込んだ後、思わず漏れる「プハー」という声について考察した記事を紹介。番組では、ビールを飲んだ後の代表