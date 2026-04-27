株式会社一条工務店は２７日、現在子どもと暮らしている男女１２７７人を対象に実施した「子育てと住まいに関する意識調査２０２６｣の結果を公表した。現在の住まいに入居する際、子どもがいたと回答した５４２人に、「子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮したことはあるか」と尋ねたところ、１位「食器洗い乾燥機」（２５.８％）、２位「対面キッチン」（２５.６%）、３位「床暖房」（２４.９%）という結果にな