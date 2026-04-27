清塚信也が、約4年ぶりとなるニューアルバム『KIYO-LOGUE』(読み：キヨローグ)を6月3日にリリースする。前作『Transcription』以来の新譜となる本作は、コンサートでも人気を誇る「トーク」をついにスタジオ録音のアルバムとして収録。音楽と言葉が織り成す対話（Dialogue）を通じて、各曲が持つ音楽性をより深く掘り下げた、バラエティ豊かな意欲作となっている。クラシック界では前代未聞とも言えるこの試みは、常に既存の枠組み