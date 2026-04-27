ネットで服を買って「なんだか違う」と感じたことはありませんか？ 同じブランドでも、思った通りにならないこともありますよね。今回は、筆者が繰り返していた“ちょっとしたズレ”に気づいたきっかけをご紹介します。 ネット購入で ネットで洋服を買うたびに、どこか「惜しい」と感じていました。大きく外しているわけではないのに、なぜかシックリこないのです。 同じブランドで、サイズもいつも通り。それなのに、満足