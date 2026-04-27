お笑いコンビ・ダウンタウンが出演するインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」がサービス開始から半年を迎えたことを記念し、２９日から公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにてオリジナル作品１２タイトルを期間限定で無料公開することを２７日、発表した。同キャンペーンは、サービス開始半年への感謝とともに、５月１１日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画として、浜田の