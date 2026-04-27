けさ、北海道で最大震度5強の地震がありました。きょう午前5時23分ごろの十勝南部を震源とする地震では、北海道浦幌町で最大震度5強、札幌市清田区などでも震度4を観測しました。津波の心配はありません。記者「浦幌町の博物館では、地震の影響でガラスにひびが入ってしまっています」浦幌町民「最初は少しドドドって縦に揺れたあとに、横にドーンと。怖い。町民も不安だと思う」消防によりますと、震度4を観測した函館市で、90代