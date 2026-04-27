CBCテレビは愛知県安城市と防災や減災に向けて連携することになり、協定の締結式が行われました。 【写真を見る】愛知･安城市とCBCテレビが｢防災・減災パートナーシップ協定｣ 連携して防災や減災情報を発信 三星市長｢市民の適切な避難行動に繋がると信じている｣ 安城市の三星元人市長とCBCテレビの松波啓三社長が27日に署名した「防災・減災パートナーシップ協定」は、普段から両者が連携して、防災や減