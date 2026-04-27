Za（ジーエー）が2026年4月22日（水）、日本初上陸アイテムとして「Za プライマー」を発売した。■毛穴・トーン・保湿・UVを1本に毛穴カバー、トーン補正、うるおいキープを1本に凝縮。さらにSPF34〜36／PA++のUVカット機能を備えた4in1設計で、日常の紫外線対策にも対応するマルチな化粧下地となる。軽やかで肌なじみのよいテクスチャーが、素肌感を活かしながら自然にトーンアップ。厚塗り感を抑えつつ、均一でなめらかな肌印象