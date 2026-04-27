長女柴犬さんの『昔と今』を比較したら…末っ子ハスキーさんへの態度があまりにも違いすぎて…？同一犬とは思えない、衝撃の変化が話題になっているのです。 一体何があったんですか…？そう聞かずにはいられないその光景は記事執筆時点で158万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：昔、後輩犬に『ブチギレ顔』をしていた犬→現在は…完全に予想外な『態度の変化』】