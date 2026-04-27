ヒルトンは、「雅叙園東京 LXRホテルズ＆リゾーツ」を2027年に開業する。旧ホテル雅叙園東京で、客室は60室を設ける。館内にはフィットネスセンター、スパ、約5,700平方メートルのミーティングスペースを備える予定。料飲施設はオールデイダイニングやスペシャリティレストランなど、5軒を擁する。LXRホテルズ＆リゾーツとしては、2021年9月に開業したROKU KYOTOに続いて国内で2軒目、東京初進出となる。広島や箱根強羅、北海道・