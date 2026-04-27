泳ぐ宝石とも言われる小千谷市産の『ニシキゴイ』を、新幹線と飛行機を使ってシンガポールに輸送する試みが行われました。 JR長岡駅の新幹線ホームに到着したのは、42匹のニシキゴイです。JR東日本は、新幹線の空きスペースを荷物輸送に使うサービスを始めていて、2026年1月から日本航空グループとも連携しています。『ニシキゴイ』は東京駅に到着後、羽田空港に移動し日本航空の機体に積み込