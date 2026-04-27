25日、赤沢亮正経済産業大臣が4月16日に営業運転を始めた柏崎刈羽原発6号機を視察しました。経産大臣による視察は、福島第一原発の事故後初めてです。 柏崎刈羽原発6号機は2026年1月に再稼働し、4月14日から約14年ぶりに営業運転を始めました。赤沢大臣は25日、柏崎刈羽原発6号機の中央制御室や屋外での放水訓練を視察し、安全対策の状況を確認しました。 ■赤沢亮正経済産業大臣 「安全最優先で発電所の運営に努める