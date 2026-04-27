NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が4月27日から始まる、アメリカ・ニューヨークで、被爆者らが核兵器廃絶を訴えました。「ノー・モア・ヒバクシャ」ニューヨークで26日、広島や長崎の被爆者のほか市民団体のメンバーなどが、市街地を行進しながら核兵器廃絶を訴えました。NPT＝核拡散防止条約は、アメリカやロシアなどの5か国を「核兵器国」と定め、それ以外の国へ核兵器が広がることを