銀行にカモシカが侵入です。午後、柏崎駅近くの第四北越銀行にカモシカが入り込みました。3時間ほど居座り、吹き矢による麻酔で捕獲されました。 こちらは、第四北越銀行 柏崎支店。落ち着いた様子の動物は、国の天然記念物に指定されている『カモシカ』です。警察によりますと27日正午すぎ、銀行員から「行内にカモシカが入り込んだ」と110番通報がありました。 カモシカは体長約1m。支店のシャッターが下ろされ