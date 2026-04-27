北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている男性職員が、「妻は東京に行ったからいない」などと周囲に説明していたことがわかりました。２人の間に何があったのでしょうか。（山本記者）「捜査員が続々と男性の家の中へ入っていきます」男性の自宅には２７日も複数の捜査員がー警察は２６日に続いて、旭山動物園に勤務する３０代の男性職員の自宅に家宅捜索に入りました。事態が明るみにな