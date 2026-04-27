27日は県内各地で晴れて、春の陽気となりました。 28日からは雲が広がりやすく、ゴールデンウイークにかけてスッキリしない天気が続きそうです。 まずは28日から10日間の予報を見ていきます。 ▽28日(火)～5月7日(木) 10日間天気 ▽28日(火)の天気図 (午前9時) ▽28日(火)の天気 ▽28日(火)の気温 ▽28日(火)の洗濯情報 ▽28日(火)の紫