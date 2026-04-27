言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！今回は、他者への温かなサポートを指す言葉から、物の大きさや範囲を表す外来語、さらに日常的に使われる「燃料切れ」の状態まで、異なるニュアンスの3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。おた□□□□ーるが