国の特別天然記念物トキの本州で初めての放鳥がおよそ1か月後に迫る中、早くも2度目の放鳥場所が決まりました。トキの受け入れを進める推進協議会が能登地方で放鳥場所を選定した結果、この秋、石川県羽咋市に隣接する中能登町春木地区で放鳥されることになりました。5月31日に迫った本州で初めてのトキの放鳥。能登地方に移送される予定のトキは現在、新潟県佐渡市の施設で野生復帰に向けた訓練を受けています。27日、輪島市で「