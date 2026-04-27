使ったことがないものを使うのって、難しい。【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…奈良県在住の30代女性・ともさんはその日スーパーで、初めての乳幼児用ショッピングカートに苦戦していた。すると、買い物に来た中年女性客が......。＜ともさんからのおたより＞数年前の夏、生後4か月の赤ちゃんと近くのスーパーに買い物に行ったときのことです。ベビー用のショッピングカートにわが子を乗せようとしたの