けさ、北海道で最大震度5強の地震がありました。地震について気象庁は、けさ会見を開き、▼「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で注意が呼びかけられていた地震の対象ではなく、▼新たな注意情報を発表する基準にも該当しなかったとしています。一方、その「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について政府は、情報発表のきっかけとなった地震発生から168時間が経過したことから、午後5時に特別な防災対応を求める呼びかけを終了し