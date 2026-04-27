長引く中東情勢の影響で原料不足が続き、各地で指定ごみ袋が品薄になっている。自治体は買いだめの自制を呼びかけるとともに、代替袋の使用容認など柔軟な対応を進めている。市の指定ごみ袋が品薄に…27日、取材班が訪れたのは、千葉・市原市のスーパーマーケット。商品棚の一部にスペースがあり、担当スタッフが商品の補充にあたっていた。ーーこれは何ですか？T☆MART・鶴岡里司さん：市原市の指定ごみ（袋）になります。入荷が