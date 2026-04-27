SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS（トゥアス）」が27日、ソウル市内でメディアショーケースを行い、5thミニアルバム「NO TRAGEDY」の収録曲をパフォーマンスした。ショーケースはオンラインでも配信された。最新アルバム制作にあたり、JIHOON（20）は「どうすれば新鮮な姿を見せられるか、メンバーたちと一緒に考えました」。ハウス、R＆B、ファンク、ロックなど多彩なジャンルでハッピーエンドのロマンスを描き「