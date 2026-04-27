岩手・大槌町の山林火災は焼失面積が1600haを超えました。4月22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生した山林火災は、発生から6日目となった27日、焼失面積が1618haに達し、26日から200ha余り拡大しています。平成以降では2025年に岩手・大船渡市で発生した山林火災に次ぎ、国内で2番目の規模となっていて、避難指示は依然、人口の3割に当たる3257人に出されています。27日午前には県立大槌高校の裏山から複数の