フリーアナウンサーの道岡桃子（38）が27日、自身のインスタグラムを更新。制服姿をアップした。道岡アナは「高校23年生…こりゃ入学拒否だ!笑」とコメントをつづり、自撮り写真を披露した。ブレザーの制服を着用し、にっこりと笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーからは「クラスメイトになりたいな」「余裕で入学できます」「現役高校生でも通用します」「このJKめっちゃ可愛いクラスメイトにいたら萌えちゃう」とコメ