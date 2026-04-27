日立製作所が27日発表した2026年3月期の連結純利益は、前期比30.3％増の8023億円で過去最高となった。売上高に当たる売上収益は8.2％増の10兆5867億円。送電網設備の更新や、人工知能（AI）向けの投資拡大を背景にデータセンター事業などが好調だった。大量の電気を効率的に供給する送電網や、変圧器などのデータセンター関連設備の引き合いが強かった。徳永俊昭社長は決算説明会で「データセンター需要は本当に強い。きちんと