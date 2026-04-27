女優の戸田恵梨香（37）が26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」で「六星占術」の創始者・細木数子さんを演じるために参考にした作品を明かした。2023年に第1子を出産後、最初に撮影したドラマが「地獄に堕ちるわよ」だった。「子育ては初めての経験なのでこのタイミングで仕事復帰していいのか葛藤があった」と悩んだが、脚本の面白さから出演を決断。波乱万