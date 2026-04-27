歌手で女優の今井美樹（63）が、26日放送のテレビ朝日系「EIGHT−JAM」に出演。今井最大のヒットソング「PRIDE」のレコーディング秘話が明かされた。96年にリリースされた、のちに夫となる布袋寅泰が作詞・曲を手がけ、160万枚以上を売り上げた今井最大のヒット曲「PRIDE」が紹介された。布袋は番組にコメントを寄せて「この曲は誰かのためにではなく、自分の心に誓いを立てるような気持ちで歌って欲しかった。日記や手紙に決意を