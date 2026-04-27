歌手で女優の今井美樹（63）が、26日放送のテレビ朝日系「EIGHT−JAM」に出演した。プロの音楽家たちが今井の魅力として歌声を絶賛。今井のライブメンバーで編曲を担当する音楽家の河野圭は「ちょっとブルーノートっぽく歌われる時が…ナチュラルにやる所がめっちゃカッコ良い」「音符にするのが難しい感じが…なんか一緒にやってて、イエーイと思うような」などとコメントした。「意識はされてる？」と聞かれた今井は、「意識的に