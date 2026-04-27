ジルスチュアートの姉妹ブランド「JILLbyJILLSTUART」。可憐でフェミニンなアパレルやファッション雑貨を展開していますが、中でも大人気のフリルトートが、このほどミニキーホルダーになっちゃいました!꙳⋆🎀新商品情報🎀꙳⋆. ＼NEWカプセルトイ/◝✩꙳⋆『#JILLbyJILLSTUART』. 大人気♡フリルトートの立体的なミニキーホルダーが新登場 ✩꙳Y