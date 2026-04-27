暑さが本格化してくると、首元をひんやり冷やしてくれるネッククーラーが大活躍。とっても便利なアイテムですが、壊れてしまったとき、どう処分すればいいのか迷うことはありませんか?そんな中、“ゴミ清掃芸人”ことマシンガンズ滝沢さんが投稿した“ごみトリビア”が、大きな反響を呼んでいます。【今日のごみトリビア】暑い時期になるとネッククーラーが壊れてプラ資源に出されますが、可燃ごみ(地域により不燃)でお願いします